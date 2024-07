Rimini. Presentata questa mattina la seconda edizione del Moab Court Experience

L’evento si svolgerà venerdì 19 e sabato 20 luglio nel playground del Parco del Mare in piazzale Kennedy.

Una due giorni dedicata al basket, alla street culture, al divertimento con food court e dj set

Dopo il grande successo della prima edizione questa mattina nel cuore del Parco del Mare, nella tipica cornice de “La Lella al Mare” si è svolta la presentazione ufficiale della seconda edizione del Moab Court Experience, l’evento voluto da MOAB, agenzia di eventi sportivi che opera a livello nazionale ma molto legata al territorio emiliano-romagnolo e al basket in particolare.

Si tratta di un evento Made in Rimini, patrocinato da Regione Emilia-Romagna, Sport Valley e Comune di Rimini che animerà il Moab Court di Piazzale Kennedy nel week end del 19 e 20 luglio: una due giorni dedicata al basket, alla street culture, alla musica e al divertimento, ambientata nel campo da basket sul mare più iconico della riviera romagnola realizzato proprio 2 anni fa da MOAB insieme al Comune di Rimini e in partnership con Red Bull.

UN FORMAT VINCENTE CHE UNISCE RIMINI A TORINO, CELEBRATO ANCHE DA LBA, LEGA BASKET SERIE A

La prima esperienza di un anno fa ha gettato le basi per far nascere un progetto virtuoso che ha visto MOAB essere scelta da LBA, la Lega Basket Serie A, per la creazione e la gestione delle attività della fanzone delle Final Eight di Coppa Italia di Basket che si sono svolte lo scorso anno nella cornice dell’Inalpi Arena di Torino. E’ così che da Moab Court Experience è nata l’LBA COURT EXPERIENCE che si rinnoverà anche nel 2025.

IL TEAM DI LAVORO

L’evento è realizzato in collaborazione con Rinascita Basket Rimini che ha affiancato MOAB nella promozione e nell’organizzazione di un torneo dedicato agli Under 14 e Under 16 che andrà in scena venerdì e “The Goat”, collettivo piemontese leader a livello nazionale nella realizzazione di tornei di street basket.

MCE fin dal suo esordio è stato pensato con la creatività dello stilista riminese Danilo Paura, creatore dell’omonimo marchio “Paura”, cult tra i giovani e molto amato da diversi personaggi dello spettacolo e dall’ex cestista azzurro Davide Lamma, divenuto un punto di riferimento a livello nazionale con il suo “Basic To”, il programma di perfezionamento tecnico seguito dai più importanti giocatori di basket professionisti italiani che verrà riproposto in una chiave diversa, dedicata questa volta ai coach.

Quest’anno il Moab Court Experience è affiancato da un partner di prestigio. Si tratta di Erba Vita che sarà al fianco di MOAB con attività e attivazioni che coinvolgeranno giocatori e pubblico presente.

IL PROGRAMMA IN PILLOLE

L’evento prenderà il via venerdì pomeriggio alle 17 quando i ragazzi di The Goat daranno la prima palla a due in un mini torneo dedicato 3×3 dedicato ai ragazzi Under 14 e Under 16 del territorio a cui si potranno unire anche team formati da giovani in vacanza sulla riviera romagnola. A seguire si svolgerà il primo momento di clinic con Davide Lamma rivolto ai coach (non c’è limite di età né di territorio e ci si può iscrivere gratuitamente inviando una mail con le proprie generalità a eventi@moab.sm). Dalle ore 19 spazio a musica, dj set e apertura della Food Court.

Il sabato sarà invece ampiamente riservato al MOAB TrePerTre il torneo senior che vedrà la partecipazione di squadre provenienti non solo dalla Provincia di Rimini ma anche da quelle limitrofe e fuori Regione. Per iscriversi – mancano ancora pochissimi posti per arrivare al sold out – gli interessati potranno direttamente compilare questo form. Il form è valido anche per chi volesse partecipare ai tornei U16 e U14.

UN EVENTO A KM ZERO, MADE IN RIMINI: LA FOOD COURT

Rispetto alla prima edizione la grande novità di quest’anno è rappresentata dalla Street Court, un villaggio del food & beverage pensato da un personaggio molto conosciuto nel riminese e cioè il giovane imprenditore della ristorazione Enrico Gori, titolare di due luoghi cult come il “Necessarie” e il ristorante “Da Lucio”, ideatore di molti format di successo legati alla cucina di qualità.

Nella Food Court saranno presenti tra gli altri, due partner molto amati tra i giovani sinonimo di grande qualità e creatività riminese: da una parte Galvanina che ritorna prepotentemente sul mercato local dopo aver sbancato sul mercato americano, dall’altro Birra Amarcord, eccellenza birraria locale e accattivante con i suoi prodotti legati ai personaggi di Federico Fellini. La food court, accuratamente selezionata per l’evento, offrirà una varietà di delizie culinarie grazie alla partecipazione di Necessaire Rimini, Trattoria da Lucio, Osteria Fondo, Match Hot Wild Tasty, Lella al Mare e Gelateria 3Bis.

Il gran cerimoniere della due giorni sarà invece uno tra i talent più conosciuti a livello internazionale nel mondo street e nel basket italiano e cioè quel Lorenzo Pinciroli, fresco MC della Final Four di Eurolega. Pinciroli avrà il compito di raccontare la magia dell’evento e quella di Rimini sui social insieme ad altri creator conosciuti nel mondo del basket come Riccardo Randi alias Zepolino e Brian Laluna o come Lorenzo Biagetti e Filippo Delprete alias Italian Jersey Collector che da Rimini hanno spiccato il volo raccogliendo migliaia di follower italiani ed esteri. Insieme a loro ci sarà Alma Pellegrini, volto e inviata di LBA che racconterà il MOAB COURT TrePerTre e i suoi eventi collaterali per i canali social e digital di LBA.

Ad ogni fine giornata, playground e Parco del Mare diventeranno un unico palcoscenico dove andranno in scena due party molto coinvolgenti con ANTF**CKER il venerdì e FRANK VILLA il sabato.

Il Moab Court Experience gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna, Sport Valley e Comune di Rimini ed è sostenuto da Erba Vita, La Galvanina e Birra Amarcord.

Media partner: VisitRimini

Sustainability partner: Gruppo Hera.

Evento realizzato con il supporto di: Prime Cleaning e Romagna Acque.

Alla conferenza hanno partecipato: Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Regione Emilia-Romagna, Michele Lari, Assessore allo Sport del Comune di Rimini, Andrea Cicchetti, CEO di Moab.

DICHIARAZIONI

Andrea Cicchetti: Sono davvero orgoglioso di essere qui oggi. Un anno fa, ci eravamo prefissati di creare un evento che sarebbe diventato una costante negli anni a venire, e oggi siamo qui a confermarlo. Ci tengo a ringraziare tutti i nostri partner, gli sponsor e tutti i compagni di viaggio che si sono affiancati a Moab e hanno aiutato nella realizzazione di questo evento. Due anni fa inauguravamo il nostro Moab Court, una location d’eccellenza perchè ci offre un campo di assoluto livello in riva al mare, ma anche spazi liberi attorno per il food court. Ovviamente il basket è il protagonista principale di questa experience con il torneo senior e il torneo giovanile organizzato insieme a Riviera basket Rimini, ma anche il food, musica e l’intrattenimento saranno parti fondamentali in questi due giorni. Sono orgoglioso di avere al mio fianco RBR perchè l’idea nasce proprio dal desiderio di dare continuità anche in estate alla grande stagione vista al PalaFlaminio creando un evento per i tifosi e la città.

Giammaria Manghi: Con piacere la Regione Emilia Romagna accompagna questa seconda edizione. Dopo il covid, i giovani cercano sempre di più uno sport libero, destrutturato che permetta loro di giocare in libertà creando anche nuove amicizie, le società sportive sono importanti e determinanti per la loro crescita, ma è altrettanto importante dare a questi ragazzi degli spazi all’aperto, per questo la regione con i bandi appena approvati sta promuovendo la creazione di questi luoghi. Il Moab court con il Moab court experience racchiudono proprio questa essenza e sono uno degli elementi strutturali di Sport Valley Emilia Romagna.

Michele Lari: Mi unisco a tutto ciò che ha detto Gianmaria. Noi, come amministrazione, ci concentriamo da tempo sul valore sociale e aggregativo che lo sport porta e ha al suo interno. Questo evento ne è la conferma e avvicina lo sport e i grandi eventi ai giovani. Questo evento è un luogo di aggregazione non solo per i giocatori di basket, ma anche per tutti quei giovani imprenditori della città che decidono di mettersi a disposizione per un evento del genere. A Rimini si sta attuando un’opera di riqualificazione di tutto il lungomare e nasceranno sempre più spazi per fare sport. Reputo sia importante sottolineare che Il Moab Court è già uno dei luoghi iconici di Rimini.

Il Programma in sintesi:

Venerdì 19 Luglio

17:00: Tornei U14 e U16 e Live Clinic con Davide Lamma

19:00: Opening Party – DJ SET: ANTF**CKER / NOTREPEAT (fino a mezzanotte)

Streetball games, giveaway e premi, animazione e area streetfood durante tutta la serata

Sabato 20 Luglio

10:30: Apertura Moab Court

11:00: Live Clinic con Davide Lamma

15:00: Torneo Moab 3×3

19:30: Gara di tiro da 3 punti

22:00: Finale torneo e Party on the Court – DJ SET: FRANK VILLA + GUEST

Streetball games, giveaway e premi, animazione e area streetfood durante tutto l’evento