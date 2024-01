Rimini. Presunta vendita di Banca Cis: il fatto non sussiste. Flavio Pelliccioni assolto

Il processo sull’ipotetica vendita della banca sammarinese Cis è giunto a termine in Italia. L’imprenditore Flavio Pelliccioni, originario di Riccione, è stato assolto poiché il fatto non sussiste. Questo è stato possibile grazie alla difesa degli avvocati Alessandro Petrillo e Monica Rossi. Pelliccioni era stato portato davanti a un giudice monocratico a Rimini dopo la denuncia di un uomo d’affari arabo, interessato all’acquisizione dell’istituto di credito di San Marino. Quest’ultimo, rappresentato dall’avvocato Stefano Caroli, aveva denunciato sia in Italia che a San Marino Pelliccioni, insieme a un cittadino egiziano, per aver subito un raggiro.

Secondo il denunciante, al centro della presunta truffa vi era il pagamento di una polizza da un milione e 150mila euro effettuato tramite un broker britannico, al fine di ottenere una fideiussione da presentare alla società con sede in Lettonia. Quest’ultima avrebbe poi finanziato con 50 milioni di euro l’acquisto della banca Cis di San Marino.

Il filone sammarinese si è concluso nel 2022 con un’assoluzione, e l’11 gennaio anche il Tribunale di Rimini ha emesso un parere favorevole all’imputato.