Rimini. Prosegue il potenziamento della pubblica illuminazione per una città più sicura e “luminosa’”

L’amministrazione comunale continua a investire nel potenziamento della rete di pubblica illuminazione del territorio, allo scopo di migliorare in maniera diffusa la sicurezza sulle strade e rendere più accoglienti i vari quartieri cittadini. Durante l’ultima seduta di giunta, sono stati approvati tre documenti di indirizzo alla progettazione per la manutenzione straordinaria degli impianti, per un investimento complessivo di 490 mila euro.

Uno dei progetti approvati si concentra sulle aree più interne del territorio, quelle situate oltre la Statale 16. L’intervento, per il quale è previsto un importo di 190 mila euro, prevede una serie di operazioni di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica e semaforica, con l’obiettivo di aggiornare le strutture esistenti e dotare queste zone di impianti più efficienti e sicuri. Si punta non solo a migliorare la visibilità notturna, ma anche a garantire una maggiore sicurezza per i residenti e chi percorre le strade di queste aree. Il secondo intervento, a completamento del primo, riguarda le aree in ambito urbano, come il centro storico e la zona mare. Anche qui, l’intervento, che ha un costo previsto di 100 mila euro, si focalizza sull’aggiornamento e potenziamento degli impianti, con un miglioramento tecnico che permetta di incrementare la sicurezza stradale. Il terzo documento, invece, concerne la realizzazione di opere edili e stradali finalizzate all’attuazione di questi lavori, come la realizzazione di scavi e ripristini per la posa di nuove canalizzazioni interrate, la costruzione di plinti per il sostegno dei pali, l’installazione di pozzetti di derivazione e, se necessario, ulteriori opere elettriche. Il costo, in questo caso, è di 200 mila euro.

Con un investimento totale di 490 mila euro, l’amministrazione comunale punta quindi a garantire una rete di illuminazione moderna ed efficiente su tutto il territorio cittadino, dalle zone più centrali e turistiche fino alle aree più interne, quale elemento fondamentale per la vivibilità urbana.

Comune di Rimini