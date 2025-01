Rimini. Psbo: al via i lavori in piazzale Toscanini. In partenza la prossima settimana l’intervento a Bellariva per la nuova vasca di laminazione

Queste opere, insieme alla creazione di due nuovi belvedere, andranno a completare il Piano di Salvaguardia della Balneazione integrandosi nel Parco del Mare

Prenderanno il via la prossima settimana gli interventi in piazzale Toscanini a Bellariva, segnando così un’ulteriore tappa fondamentale per la realizzazione del nuovo presidio idraulico alla fossa Colonnella 2. Questa opera, in sinergia con i lavori in corso alla fossa Rodella a Rivazzurra, rappresenta un pilastro fondamentale per la conclusione del Piano di Salvaguardia della Balneazione, volto a garantire la massima sicurezza idraulica e la qualità delle acque lungo tutto il litorale sud della città.

Un doppio intervento che, una volta completato, consentirà di raggiungere un obiettivo ambizioso: l’eliminazione dei divieti di balneazione in corrispondenza degli sfioratori Colonnella 1, Colonnella 2 e Rodella. Questo risultato, insieme alla realizzazione di due nuovi belvedere che verranno integrati nel nuovo Parco del Mare contribuirà a valorizzare il litorale e a renderlo ancora più attrattivo.

Dalla prossima settimana scatta quindi una nuova fase del Piano, con l’avvio dell’attività di cantiere in piazzale Toscanini sotto il quale sarà realizzato un nuovo impianto di accumulo che contribuirà a migliorare significativamente la gestione delle acque meteoriche e a prevenire allagamenti. Un’opera che si integra con quanto in corso di realizzazione a Rivazzurra, dove stanno proseguendo le opere essenziali per la realizzazione della nuova vasca di laminazione in corrispondenza della fossa Rodella: due infrastrutture che insieme contribuiranno a migliorare significativamente la gestione delle acque meteoriche e a prevenire allagamenti.

Con l’avvio delle attività di piazzale Toscanini, che entreranno nel vivo da mercoledì 22 gennaio, e l’avanzamento dei lavori alla fossa Rodella, si conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel portare a termine il progetto PSBO, un’opera strategica per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del nostro patrimonio costiero.

“Il Piano di Salvaguardia della Balneazione (Psbo) è un progetto in costante evoluzione, un progetto dinamico che è stato aggiornato durante il suo percorso perseguendo una sempre maggiore sicurezza idraulica, oltre che una tutela dell’ambiente marino – ha dichiarato Anna Montini, assessora alla Transizione Ecologica – I nuovi interventi previsti dal Piano si sposano e si completano con l’opera pubblica Parco del Mare, che procede nel suo percorso di trasformazione e riqualificazione nella zona sud della città. Progetti e azioni che in maniera sinergica promuovono la riqualificazione urbana e ambientale e parallelamente rafforzano la resilienza del sistema e garantendo una maggiore protezione anche in caso di eventi estremi.”

Le modifiche alla viabilità dal 23 gennaio

Fino al 23 gennaio non vi saranno modifiche alla viabilità e sarà garantita la fruizione della rotonda di piazzale Toscanini. Dai giorni successivi sarà chiuso la strada che collega la rotatoria al lungomare Di Vittorio e sarà istituito un senso unico direzione mare su via Benizzi.

Dall’1 al 19 febbraio saranno demolite le isole spartitraffico all’incrocio tra via Firenze e viale Regina Elena. Dal 20 febbraio sarà eliminata la rotonda e sarà sostituita da un incrocio a T semaforizzato tra viale Firenze e viale Regina Elena, con quest’ultima a doppio senso di marcia.

