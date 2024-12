Rimini. Psbo, avanzano i lavori per il nuovo presidio idrualico alla fossa Rodella a Rivazzurra

Avanza il cantiere alla fossa Rodella a Rivazzurra, dove proseguono i lavori per la realizzazione della nuova vasca di laminazione nell’ambito del programma di interventi del Piano di salvaguardia della balneazione che interessano la zona sud della città. Attualmente sono in corso i test propedeutici alla realizzazione dei diaframmi del presidio idraulico in viale Regina Margherita, opera che andrà ad aumentare la sicurezza idraulica della zona. La vasca sarà complementare al nuovo sistema impiantistico di accumulo che sarà realizzata in corrispondenza della fossa Colonnella 2 a Bellariva (piazzale Toscanini). Due grandi opere che avanzano in parallelo e che saranno completati in una seconda fase dalla creazione di due nuovi belvedere, sull’esempio di piazzale Kennedy per altrettanti inediti affacci sul mare, in armonia con la trasformazione urbana del parco del mare.

Una volta completati i lavori delle vasche a sud Colonnella 2 e Rodella sarà possibile raggiungere l’assenza di divieti di balneazione anche nelle acque di balneazione Colonnella 1, Colonnella 2 e Rodella, intervenendo così su tutti i dodici sfioratori presenti e completando così l’opera del PSBO.

Comune di Rimini