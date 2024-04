Rimini. Ragazza scippata in pieno centro, il ladro fugge ma viene trovato grazie all’applicazione dell’iPhone

Sabato pomeriggio, nel centro storico di Rimini, una 24enne è stata vittima di uno scippo. La sua borsa, contenente un iPhone, è stata rubata da un ragazzo che l’ha sottratta alla vittima mentre era poggiata sul tavolino di un bar in piazza Cavour.

Il ladro è riuscito a fuggire, ma la polizia è riuscita a rintracciarlo qualche ora dopo con l’aiuto della funzione “Trova il mio iPhone”. Il ladro, un 27enne di origini nordafricane, è stato trovato con il telefono rubato in mano. Dopo un breve inseguimento, è stato fermato e ha ammesso il furto, indicando il luogo dove aveva gettato la borsa. Non essendo colto in flagrante, il ragazzo è stato denunciato e lasciato libero.