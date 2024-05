Rimini. Ragazzina 15enne soccorsa dopo aver bevuto superalcolici, quasi in coma etilico. Segnalazione ai servizi sociali

Una ragazzina di 15 anni è stata soccorsa ieri mattina dal personale del 118 nel parcheggio del centro commerciale Le Befane a Rimini, dopo essersi ubriacata insieme ad alcune amiche e amici bevendo superalcolici. La giovane è stata trasportata in pronto soccorso quasi in coma etilico.

Gli adolescenti avrebbero consumato della vodka a turno, forse per sentirsi adulti. Dopo un po’, la ragazza si è sentita male e ha iniziato a vomitare fino quasi a perdere i sensi. Gli amici, spaventati, hanno chiamato il 118, tranne uno che è rimasto con lei.

Dopo aver superato l’ebbrezza, la ragazzina è stata riaffidata alla madre. Inoltrata anche una segnalazione ai servizi sociali. La polizia è intervenuta in ospedale per cercare di scoprire chi avesse venduto la bottiglia di vodka ai minorenni, ma al momento non ci sono informazioni su eventuali reati e la vicenda sembra essere stata risolta con una semplice ammonizione.