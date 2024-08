Rimini. Rapina alla Farmacia Comunale 3 di Via Guadagnoli. Uomo armato di coltello fugge con il bottino

Paura nel pomeriggio di oggi a Rimini, dove un uomo con il volto coperto ha fatto irruzione nella Farmacia Comunale 3 di via Guadagnoli, situata di fronte al bar pasticceria Peccati di Gola. Intorno alle 17:00, l’individuo ha minacciato con un coltello il farmacista, costringendolo a consegnare i contanti contenuti nel registratore di cassa. Subito dopo, il rapinatore si è dileguato a piedi, facendo perdere le sue tracce.

Sul posto è intervenuta immediatamente una Volante della Polizia di Stato, allertata dal personale della farmacia. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma l’episodio ha scatenato molta paura tra i presenti.

Si sospetta che possa trattarsi dello stesso rapinatore che, il giorno di Ferragosto, aveva colpito con modalità simili un’altra farmacia in via Flaminia, all’angolo con via Balilla, utilizzando lo stesso modus operandi: un coltello in pugno e il volto travisato. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per verificare questa ipotesi e per individuare il responsabile.