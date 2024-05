Rimini. RBR SporTeamAcademy riapre l’aula per la quarta edizione, nell’Auditorium di RivieraBanca

RBR Sporteam Academy riapre l’aula per la sua quarta edizione. Dal 24 al 26 Maggio, presso l’Auditorium di RIvieraBanca in via Marecchiese a Rimini, il caso studio Rivierabanca Basket Rimini, torna a disposizione di addetti ai lavori e giovani che vogliono affacciarsi nel mondo del management sportivo. I numeri che caratterizzano le stagioni di RBR a livello di gestione la dicono lunga sulla cura della stessa da parte dei vari team di lavoro di settore che in questa tre giorni si metteranno a disposizione per raccontare le basi e i segreti del loro metodo. Apre la Conferenza Stampa il Responsabile dell’ufficio stampa RivieraBanca Diego Olivieri, che dà la parola per il saluto iniziale al Presidente Fausto Caldari: “RBR SporTeamAcademy permette società sportive e ai giovani che vogliono entrare nel mondo del management sportivo, di acquisire e mettere in campo i metodi utilizzati dal management RBR, creandosi una forma mentis da imprenditore sportivo. Come RivieraBanca, siamo entusiasti di aver creduto nel progetto sin dalla sua nascita, e che tutto il corso si svolga nel nostro Auditorium, mettendo a disposizione risorse che consentono di espletare il nostro ruolo di Cooperatori del Territorio e della Comunità. Oltre a stimolare l’entusiasmo, il progetto impatta positivamente in ambito economico e sociale e il territorio può trarre vantaggio dalla valorizzazione del capitale umano”.

Prosegue l’Ass. allo Sport e Cultura del Comune di Rimini Michele Lari, evidenziando che “RBR SportAcademy va oltre il risultato sportivo. Valorizza la componente sociale e territoriale, le realtà sportive e associative, i giovani, dando dimostrazione di efficienza, solidità e lungimiranza”.

Davide Turci, Direttore Sportivo RBR, racconta l’importanza del reparto marketing e della sua formazione all’interno delle società sportive per la loro crescita, sottolineando l’importanza del valore che viene dato al territorio dal lavoro di una società sportiva, affermando che “Territorio, passione, identità, sono valori condivisi con RivieraBanca, che ringrazio per l’impegno incondizionato. Tutti gli strumenti che mettiamo a disposizione sono importanti, ma la passione per quel che si fa, per la propria città e il proprio territorio è un valore assoluto”.

Simone Campanati, responsabile marketing e comunicazione della società e direttore del corso, presenta l’imminente edizione, ringraziando RivieraBanca per aver creduto in questo progetto in questi 4 anni di collaborazioni, e afferma che:

“La formazione è per me l’elemento trainante di tutto il sistema, negli ultimi anni ho formato diverse persone tramite la RBR Sporteam Academy e tramite i tirocini delle Università con cui RBR è convenzionata. Uno di questi è oggi parte integrante del mio team, un altro ha lavorato in un’altra società di A2 con un ruolo importante, un altro ha collaborato con un’altra società di A2, Gaia oggi collabora con Agenzie che lavorano nel mondo delle sponsorizzazioni sportive di grande importanza. Negli anni sono comparse ben tre tesi universitarie sul nostro sistema. Questi numeri mi rendono orgoglioso perché significa che la strada intrapresa da questo progetto ha senso e una Vision non irraggiungibile. Ciò lo dobbiamo al lavoro di Paolo Carasso che venerdì 24 maggio racconterà come ha creato la società attraverso il sistema community e il suo metodo segreto. Lo devo alla mia voglia di emozionare e far divertire le persone, argomenti che affronterò venerdì parlando di storytelling ed eventi. Devo tanto ai miei ragazzi dei social che parleranno insieme ad un grande come Zepolino, al secolo Riccardo Randi, esperto di Tik Tok ed Instagram e già collaboratore di LBA e HARLEM GLOBETROTTERS. Lo devo a RivieraBanca che è un main sponsor presente e con cui abbiamo creato un’idea di futuro per i giovani, avendo la stessa radice di pensiero rivolta alla formazione. Parlando di questa stagione, posso dire che avremo come ospiti Matteo Marchi, responsabile digital content Virtus Segafredo Bologna e Fiba Europe Photo Coordinator oltre che Michele Samaden, YOUTH Development Program & CSR Expert Olimpia Milano. Parleremo di tutti gli ambiti, ovviamente dal nostro punto di vista e dalla nostra esperienza”.

A testimoniare la positiva esperienza formativa, giovani già proiettati nel mondo del management: Luca Agnoletti che oggi collabora con RBR, Francesco Iacono che ha frequentato l’Academy e ha raccontato la sua attuale esperienza negli Angels Santarcangelo.

È intervenuto anche Giacomo Giuggioli di My English School, testimoniando una grande affinità con RBR per la formazione unita alla contestualizzazione internazionale dello Sport, in cui la conoscenza della lingua risulta fondamentale.

Iscrizioni aperte fino a venerdì mattina con info sui nostri canali social e sul sito www.rbrsporteamacademy.it

Rimini, 22 maggio 2024

Ufficio Stampa RivieraBanca