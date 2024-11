Rimini. “Regala un albero alla tua città”: consegnati gli attestati ai donatori in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi

Ci sono aceri, lecci, frassini e peri da fiore tra i 18 nuovi alberi donati da cittadini, enti e associazioni che hanno aderito al progetto “Regala un albero alla tua città“. Questa mattina si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati a tutti i donatori, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi.

Oggi, 21 novembre, si celebra la Giornata Nazionale degli Alberi, istituita nel 2013 per sensibilizzare sull’importanza del patrimonio arboreo. Un’occasione importante in cui il Comune di Rimini promuove una serie di iniziative per celebrare il ruolo cruciale degli alberi nella tutela della biodiversità, nella prevenzione del dissesto idrogeologico e nella lotta ai cambiamenti climatici. Questa mattina, infatti, si è svolta al Parco Morena Ugolini, in via Fantoni, la cerimonia di consegna degli attestati ai donatori che hanno partecipato al progetto “Regala un albero alla tua città”, un’iniziativa avviata dal Comune nel 2018 per incentivare le donazioni di alberi da parte di cittadini, enti e associazioni.

Tra i donatori presenti alla cerimonia figurano il Lions Club Rimini Malatesta, l’associazione Le città visibili, l’azienda Bluenext e altri cittadini privati, che hanno contribuito alla piantumazione dei nuovi alberi. Alla sistemazione delle piante hanno collaborato anche alcuni volontari del gruppo CIVIVO, che si prendono cura del verde del Parco Morena Ugolini, di via Fantoni.

L’iniziativa ha previsto la piantumazione di 18 nuovi alberi, che si aggiungono ai 150 già piantati negli ultimi anni per incrementare il verde urbano. Parallelamente, l’Amministrazione comunale ha stanziato ulteriori risorse per il 2024, destinate alla messa a dimora di 60 nuove alberature, che andranno a sostituire quelle abbattute per motivi di sicurezza e salute, con particolare attenzione ai viali storici della città. Come ad esempio in via Del Passero, recentemente interessata da abbattimenti per motivi di staticità, che sarà presto ripopolata con alberi più idonei al contesto urbano.

Questi interventi fanno parte di una strategia più ampia, prevista nel Piano del Verde curato dalla società Anthea, che mira a tutelare, valorizzare e potenziare il patrimonio arboreo di Rimini, essenziale per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici.

“La Giornata Nazionale degli Alberi – dichiara l’assessora all’Ambiente Anna Montini – è l’occasione per celebrare l’importanza del nostro patrimonio arboreo, fondamentale per contrastare i cambiamenti climatici e tutelare la biodiversità. Grazie al progetto Regala un albero alla tua città, festeggiamo i donatori che, con il loro contributo, hanno permesso di arricchire il verde urbano, come al Parco Morena Ugolini. Parallelamente, proseguono le attività di riqualificazione e manutenzione del verde pubblico, con interventi significativi che migliorano il decoro e la fruibilità degli spazi. Un decoro che viene condiviso con i cittadini anche attraverso iniziative virtuose, come quelle dei gruppi CIVIVO, che continuano a dimostrare quanto il coinvolgimento della comunità sia fondamentale per una Rimini più verde e sostenibile.”

Comune di Rimini