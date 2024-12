Rimini. Rendiamo la scuola un posto migliore: L’idea innovativa e digitale di Ludotechnic per i banchi di scuola vince l’edizione 2024 di Nuove Idee Nuove Imprese

Secondo posto per un progetto d’impresa dedicato al supporto della salute mentale dei giovani medici, terza posizione per un’app che digitalizza e gestisce le informazioni sanitarie degli animali domestici

Rimini, 4 dicembre 2024 – “Ci siamo messi in testa di rendere la scuola un posto migliore”. Così Nicola Simoncelli, in rappresentanza del progetto ‘La scuola tradizionale digitale’ della startup ravennate Ludotechnic, ha presentato il progetto che ha vinto l’edizione 2024 della business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese. Hanno destato grande curiosità i due prodotti presentati.

Il ‘Doet’ è un banco per la didattica infantile e prescolare con piano di appoggio reversibile. Da un lato un banco tradizionale, con piano in legno; dal lato opposto un banco per la didattica digitale. Un vero e proprio centro di attività, progettato specificamente per stimolare la creatività e l’apprendimento dei bambini dai 3 ai 6 anni. La rotazione del piano d’appoggio consente a Doet di modificarsi in 7 differenti configurazioni

‘Krokodil’ è invece un banco destinato alla scuola primaria e secondaria progettato per la didattica ibrida e dotato di tecnologia integrata. Krokodil è un ecosistema di apprendimento e rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo dell’educazione. Grazie alla sua versatilità e alle sue funzionalità innovative, questo banco interattivo ha il potenziale per trasformare l’esperienza di apprendimento degli studenti, rendendola più efficace, coinvolgente e personalizzata.

Al secondo posto Medici Umani, un progetto di un team di Bologna dedicato in particolare ai giovani medici per aiutarli nei momenti di difficoltà anche psicologica. I servizi rimettono al centro la persona dietro al camice, per una medicina più umana, con uno staff di psicoterapeuti che online forniscono supporto ai professionisti. In Emilia-Romagna nei primi 9 mesi del 2024 un medico al giorno abbandona la corsia e la piattaforma si propone come supporto alle persone nella loro funzione di medici.

Al terzo posto MyVet, un’applicazione per proprietari di animali domestici che funge da libretto sanitario. Il progetto, di una società di Forlì, offre una piattaforma in grado fornire tutte le informazioni necessarie in un’unica soluzione: libretto sanitario, identità digitale, piani alimentari, veterinari, ecc.

Ai primi tre classificati un montepremi di 19.000 euro, con 10.000 euro al progetto classificatori primo. Si aggiungono i premi “in kind” messi in palio dai soci e dai partner di Nuove Idee Nuove Imprese: percorsi di incubazione, assistenza amministrativa, consulenze e numerose altre agevolazioni.

“Complimenti ai tre vincitori – il commento del Vicepresidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese Leonardo Tagliente – ma anche a tutti gli altri finalisti per la validità dei loro progetti e per come sono riusciti a consolidarli grazie al percorso di formazione previsto dal nostro concorso. Siamo orgogliosi di averli accompagnati in questo processo evolutivo e continueremo a farlo, mettendo a disposizione il nostro bagaglio di esperienza e la rete di nostri contatti qualificati nella fase di mentorship. Il ruolo della nostra associazione si evolve da sempre, passando dall’organizzazione di un premio per le nuove imprese ad un vero e proprio percorso di sostegno allo sviluppo dell’imprenditoria innovativa a beneficio del territorio”.

All’evento finale sono intervenuti Carlo Battistini (Presidente Camera di commercio della Romagna), Andrea Montanari (Responsabile Finanza Corporate di Rivierabanca), Alberto Guerzoni (Deloitte), Bruno Tani (AD Gruppo SGR), Lorenzo Nardella (Partner Studio Skema)e Miranda Pironi (Consigliere Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini).

PREMI SPECIALI

Premio Speciale del pubblico: Medici Umani

Premio Speciale CesenaLab: RadiNext

Premio Speciale RomagnaTech: Futura AI

Premio Speciale San Marino Innovation: BELM – Built Environment Lifecycle Management

Premio Speciale Tecnopolo Rimini: Coperniglass

Premi Speciali Evolution Forum: Coperniglass e Cinema Tocco

All’edizione 2024 del concorso si contavano 117 i candidati che, dopo un lungo percorso di formazione e una selezione intermedia, si sono ridotti a 15 progetti finalisti selezionati dal Comitato Tecnico e Scientifico.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con Fattor Comune e moderato da Diego De Simone.

Grande interesse per l’intervento di Gianluca Spadoni, imprenditore, autore, docente e speaker. Nella sua carriera ha incontrato e motivato 500.000 persone che hanno compiuto passi decisivi nella capacità di proporre sé stessi e le proprie aziende. Dopo aver ascoltato le presentazioni, Gianluca Spadoni ha voluto premiare due startup con altrettante borse di studio da 5.000 euro utili a partecipare alla Business School.

