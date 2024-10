Rimini. Resoconto dell’incontro tra Loris Bianchi e la Polizia nell’indagine sull’omicidio di Pierina Paganelli

Si è concluso oggi intorno alle 13 un incontro tra Loris Bianchi e gli inquirenti della Squadra mobile della Questura, nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli. Bianchi, fratello di Manuela, nuora della vittima, è stato convocato per fornire informazioni riguardo a fatti rilevanti per l’inchiesta. L’incontro si è svolto presso gli uffici della Questura di piazzale Bornaccini, dove Bianchi è entrato poco dopo le 10.

Secondo il suo avvocato, Davide Barzan, l’incontro ha costituito un colloquio informale riguardo all’incidente che ha coinvolto Giuliano Saponi, figlio di Pierina. Quest’ultimo è stato trovato privo di vita il 7 maggio 2023 in via Coriano. Il Pubblico Ministero Luca Bertuzzi ha già avanzato una richiesta di archiviazione per questo caso, ritenendo che la morte di Saponi sia stata causata da un veicolo pirata.

Durante le quasi tre ore di interrogatorio, Loris Bianchi ha dichiarato di aver visto Louis Dassilva, l’unico indagato per l’omicidio di Pierina, uscire dal garage della sua abitazione. Questa affermazione contrasta con quanto dichiarato da Valeria Bartolucci, la moglie di Dassilva, la quale sostiene che la coppia si trovava al funerale di uno zio il 6 maggio e ha pernottato nel comune marchigiano di Sasso Corvaro.

Le indagini proseguono, poiché gli investigatori hanno notato che i cellulari della coppia erano registrati nella cella telefonica di via del Ciclamino, luogo in cui si è verificato l’incidente di Giuliano. Le interrogazioni proseguiranno per chiarire eventuali collegamenti tra l’incidente mortale e l’omicidio della 78enne.