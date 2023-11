Rimini. Ricevuto in residenza municipale il campione europeo di karate Manuel Cunti

Nella Sala della Giunta della residenza municipale, la Presidente del Consiglio comunale Giulia Corazzi e l’Assessore allo Sport Moreno Moresi hanno ricevuto il campione europeo di karate Manuel Cunti, 37 riminese fresco della vittoria agli Open di Lombardia nella categoria master (kumite), dove si è conquistato il gradino più alto del podio.

Un’occasione per esprimergli le congratulazioni a nome di tutta la città di Rimini e per confrontarsi con lui sul valore di questa antica arte marziale da difesa, una disciplina capace di agire positivamente e trasversalmente su diversi fattori quali l’esercizio aerobico e anaerobico, la potenza, l’agilità, la gestione dello stress, nonché sullo sviluppo di abilità coordinative e atletiche.

Nato a Rimini, Manuel pratica karate dall’età di 5 anni, passione per le arti marziali che fin da piccolo lo ha portato a gareggiare nelle diverse città italiane, conquistando diversi podi. All’età di 37 anni, cintura nera di karate, è ancora un’atleta agonista della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali) unica federazione italiana di karate riconosciuta dal CONI e dalla WKF (Word Karate Federation), ovvero il karate olimpico. Tra le recenti imprese, spiccano la medaglia di bronzo conquistata l’anno scorso al Campionato Italiano Karate Master di Venezia, un altro bronzo Campionato Italiano Rappresentative Regionali presso il Centro Olimpico Palafijlkam Ostia e, a luglio, il primo posto in classifica nella competizione combattimento libero agli Europei Master Games in Finlandia, nella città di Tampere.

L’incontro è stato anche un bel momento per ricordare la centralità dello sport per la comunità e il ricco patrimonio di atleti che il territorio riminese vanta: eccellenze che con i loro successi e le loro esperienze contribuiscono a farsi ‘testimonial’ dell’importanza della pratica sportiva sia in chiave individuale che collettiva.

