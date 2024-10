Rimini. Richiesta di condanna a sei anni e sei mesi per abusi su una bambina in vacanza in Riviera

Il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha sollecitato una pena di sei anni e sei mesi per un uomo di 51 anni originario del Sud America, residente in provincia di Milano, accusato di violenza sessuale aggravata su una bambina di dieci anni. I fatti risalgono a luglio 2019, durante una vacanza in Riviera, dove l’imputato, attualmente sotto processo davanti al giudice per le indagini preliminari di Rimini, avrebbe abusato della nipote della sua compagna.

Secondo quanto riferito dall’accusa, l’uomo si sarebbe avvicinato alla minore in almeno quattro occasioni, entrando nel letto della vittima mentre la zia dormiva, senza rendersi conto di quanto stava accadendo. Le violenze sarebbero avvenute nella stanza d’albergo in cui i tre alloggiavano. È solo al ritorno a casa che la bambina ha raccontato alla madre di aver subito abusi da parte di quello che considerava ‘zio’.

La vittima, assistita dalla madre come parte civile, ha descritto in dettaglio gli episodi durante l’incidente probatorio, corroborando le accuse. Dall’altra parte, il 51enne ha respinto fermamente le accuse, sostenuto dalla compagna, che continua a difenderne l’integrità. La decisione del gip è attesa per il 23 ottobre.