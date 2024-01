Rimini. Richiesta di ergastolo per il femminicida Maximo Aldana De La Cruz. Lacrime e pentimento in aula

Il peruviano Maximo Aldana De La Cruz, 55 anni, è stato accusato di aver ucciso la sua ex compagna, Noelia Rodriguez, con 18 coltellate. Tragico episodio accaduto in un appartamento a Rimini il 19 maggio 2022.

Per lui i sostituti procuratori Davide Ercolani e Stefano Celli hanno chiesto l’ergastolo. Aldana viveva a Milano, ma aveva intenzione di trasferirsi a Rimini per sposare Rodriguez. È stato arrestato dalla squadra mobile mentre era ancora vicino al cadavere della donna, con l’anello di fidanzamento in tasca.

Avvocato difensore di Aldana è Paola Benfenati del foro di Bologna, che ha chiesto il rito abbreviato e ha ribadito l’assenza delle aggravanti e del reato di stalking. L’uomo, attualmente in carcere a Rimini, ha iniziato a imparare l’italiano e durante il processo, ha mostrato più volte commozione. I tre figli della vittima e la nipotina, di pochi anni, presenti in Tribunale, si sono costituiti parte civile con l’avvocato Morena Ripa. Aldana ha una figlia in Italia con la quale ha mantenuto i contatti durante il suo anno di reclusione.