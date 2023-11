Rimini. Rientrato illegalmente in Italia e sospettato di spaccio: 46enne arrestato dalla Polizia Locale

Nel corso di un controllo avvenuto nella giornata di ieri presso la camera di un albergo nella zona di Miramare, la Polizia Locale di Rimini ha tratto in arresto un uomo di 46 anni già noto per attività di spaccio.

Nonostante la perquisizione domiciliare e personale (ai sensi dell’art. 103 DPR 309/90), che ha escluso la presenza di sostanze stupefacenti, gli agenti della squadra giudiziaria hanno rinvenuto sulla scrivania del materiale sospetto per il confezionamento delle dosi. L’individuo è stato quindi accompagnato negli uffici del Comando per i rilievi foto-dattiloscopici, dai quali è emerso che – dopo l’arrestato di quest’estate – era stato espulso dal Territorio dello Stato e accompagnato alla Frontiera mediante consegna alle Autorità. Pertanto, è stato nuovamente arrestato con l’accusa di reingresso illegale per aver eluso i controlli di frontiera, senza autorizzazione da parte delle Autorità Italiane e prima dei cinque anni.

Nella mattinata odierna è comparso davanti al Giudice del Tribunale dove ha patteggiato dieci mesi. Entro due giorni deve lasciare il territorio volontariamente, in alternativa si dovrà procede all’accompagnamento coattivo.