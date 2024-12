Rimini. Rigenerazione dell’ex Colonia ENEL: approvata la proposta progettuale per la candidatura al finanziamento

Un nuovo capitolo si apre per l’ex Colonia ENEL, storico immobile situato sul viale Regina Margherita, ai civici 24 e 25. La Giunta ha approvato la proposta progettuale per la candidatura al finanziamento regionale di cui al “Bando Rigenerazione Urbana 2024”, un’iniziativa della Regione Emilia-Romagna che mira a promuovere interventi di riqualificazione attraverso il recupero e il riuso di immobili pubblici.

Il progetto, denominato “Rimini 365°: Rigenerazione EX COLONIA ENEL – una piazza aperta sul mare; uno spazio per tutte le stagioni”, rappresenta un passo fondamentale verso la valorizzazione di un’area simbolica per la città. L’obiettivo è trasformare l’ex Colonia ENEL in un luogo multifunzionale, capace di accogliere attività culturali, sportive, ricreative e sociali in ogni stagione dell’anno, rafforzando il legame tra la città e il suo litorale.

Una proposta che si inserisce nella più ampia visione del Piano dell’Arenile.

La proposta approvata è compatibile con il Piano dell’Arenile sia in relazione alla realizzazione di parcheggi pertinenziali, sia in relazione alla possibilità di inserire all’interno del progetto servizi innovativi con un partenariato pubblico e privato. Il progetto prevede la creazione di spazi aperti e accessibili, progettati per abbattere le barriere architettoniche e favorire la fruibilità per tutti. L’intervento punta inoltre a integrare l’area con il contesto paesaggistico, migliorando la connessione tra l’area urbana e il mare. Proposte, nell’idea progettuale, soluzioni tecnologiche avanzate e materiali ecosostenibili per ridurre l’impatto ambientale, la creazione di spazi dedicati ad attività sportive, culturali e ricreative e l’implementazione di misure per la resilienza ambientale e la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il Bando Rigenerazione Urbana 2024, approvato lo scorso luglio dalla Giunta regionale, è finanziato con fondi FSC 2021/2027 e mira a promuovere interventi per il recupero e il riuso di beni pubblici, preferibilmente in condizioni di sottoutilizzo o dismissione, con l’obiettivo di generare effetti positivi per la qualificazione urbana, il coinvolgimento delle comunità locali e il rafforzamento della coesione sociale.

Il Comune di Rimini ha deciso di candidare al bando regionale questo progetto, che ha un valore complessivo di 2,5 milioni di euro, per accedere al finanziamento regionale previsto dal bando che potrebbe coprire il 50% della spesa, mentre la restante quota di cofinanziamento sarà garantita dal bilancio comunale.

Come noto, l’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna aveva approvato lo scorso 27 giugno la variante cartografica al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) relativa all’ex Colonia ENEL di Marebello. Un atto, proposto nel nuovo Piano dell’Arenile del Comune di Rimini, adottato dal Consiglio Comunale, che ha consentito all’Amministrazione Comunale di avviare il percorso per l’acquisizione, che porterà all’esproprio delle aree non in disponibilità del Comune e alla successiva fase di recupero. Nel bilancio del Comune in approvazione in questi giorni, sono finanziati l’esproprio e la demolizione dell’immobile, con la realizzazione della nuova piazza pubblica per un investimento di circa 4 milioni di euro.

Comune di Rimini