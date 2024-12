Rimini. Rigenerazione ex area Forlani: La Giunta approva il documento di alternative progettuali per la demolizione degli immobili abbandonati e la sistemazione a verde

Partirà con un intervento in due fasi – prima la demolizione dei fabbricati abbandonati, poi la sistemazione dell’area a verde – il progetto di rigenerazione urbana dell’ex area Forlani, il complesso recentemente acquisito all’asta dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di destinarlo a nuova sede per uffici e spazi ad uso pubblico.

Nell’ultima seduta, la Giunta comunale ha dato il via al documento di alternative progettuali per la riqualificazione dell’area, primo step di un iter che in questa prima fase prevede la riconfigurazione della zona acquisita, in modo da poter superare lo stato di degrado e abbandono in cui si trova attualmente. Nel dettaglio, la proposta di intervento approvata si divide in due lotti: il primo prevede la demolizione dei fabbricati oggi presenti, preceduta dalla rimozione dei pannelli di copertura contenenti fibre di amianto e da bonifica. La seconda fase prevede invece la sistemazione a verde, con azioni pensate per raggiungere diversi obiettivi, a partire da un potenziamento della funzioni ecologiche (aumento aree permeabili a mitigazione degli effetti “isola di calore”, inserimento aree verdi per assolvere alla funzione di accumulo temporaneo delle acque come bacini inondabili e rain gardens), la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali inclusivi, il miglioramento dell’infrastruttura a verde con nuove alberature e lo studio di una connessione con il limitrofo parco Marecchia, la creazione di spazi di aggregazione e di aree attrezzate per il gioco e per lo sport, oltre alla realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico. Tutti gli interventi saranno realizzati con approccio inclusivo e sostenibile, al fine di creare spazi accessibili e vivibili per tutti.

La riqualificazione del comparto è propedeutica al più ampio progetto che si pone come obiettivo quello di mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale una infrastruttura di spazi pubblici che possa dare nuova collocazione agli uffici comunali attualmente ospitati nelle sedi oggi in affitto, che oltre a gravare sulle spese correnti del Comune, sono poco funzionali e poco efficienti dal punto di vista energetico-ambientale.

“La rigenerazione dell’area ex Forlani ci permetterà di rispondere a due obiettivi, a medio e breve termine: da una parte mettere a disposizione della Pubblica Amministrazione spazi pubblici riorganizzati e al contempo attivare un processo di rigenerazione urbana che apra quell’area ad un uso pubblico per la comunità, in un contesto semicentrale nella città oggi abbandonato – commentano gli assessori ai Lavori Pubblici Mattia Morolli e al Patrimonio Francesco Bragagni – L’intenzione è di partire tra meno di un anno con i lavori per questa prima fase che porterà entro l’inizio del 2027 a raggiungere il primo importante step riconsegnando alla città un comparto recuperato sotto il profilo ambientale. In parallelo avanzeremo con la progettazione dei nuovi spazi pubblici da realizzare successivamente, coerentemente e adeguatamente calati in quel contesto rigenerato”.

Comune di Rimini