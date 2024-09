Rimini. Riminese a processo per molestie durante uno stage di formazione per animatori turistici

Un imprenditore pugliese, operante nel settore turistico, si prepara a comparire in aula il 24 settembre presso il Tribunale di Rimini, accusato di aver molestato due giovani donne durante uno stage formativo di tre giorni per animatori turistici. Il 40enne, difeso dall’avvocato Marco Ditroia, affronterà un processo in abbreviato dinanzi al giudice per l’udienza preliminare, Raffaella Ceccarelli.

Le presunte molestie sarebbero avvenute durante uno dei corsi annuali dedicati al reclutamento di giovani aspiranti animatori, che si svolgono in hotel e centri congressi a Rimini. Le due ragazze hanno riportato l’accaduto alle autorità, con una di esse che ha scelto di costituirsi parte civile nel processo. Durante le audizioni, entrambe le vittime hanno confermato le loro denunce, mentre l’imputato ha negato le accuse, sostenendo che le ragazze avessero frainteso il contesto competitivo dell’ambiente di lavoro.

Il giudice ha ritenuto opportuno ascoltare le testimonianze delle ragazze per chiarire gli aspetti controversi della vicenda. La conclusione del processo in abbreviato è prevista per il 24 settembre, quando sarà emessa la sentenza.