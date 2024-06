Rimini. Rione Clodio e via Ducale: i residenti portano la battaglia contro il traffico in Tribunale

Il comitato dei residenti di via Ducale e del Rione Clodio di Rimini ha portato la loro battaglia contro il traffico veicolare nelle aule del Tribunale. Hanno presentato un ricorso chiedendo al comune di prendere misure per ridurre il rumore provocato dal traffico e di valutare se i livelli di rumore superino i limiti di legge. L’amministrazione ha deciso di resistere in giudizio con l’aiuto di legali dell’avvocatura civica. Il ricorso coinvolge un centinaio di cittadini che hanno commissionato rilevazioni fonometriche per supportare la loro causa. La disputa tra il comitato e l’amministrazione è in corso da alcuni anni, da quando il comune ha deciso di rendere strutturale il passaggio delle auto nella via Ducale.