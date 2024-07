Rimini. Riqualificazione degli asfalti: al via gli interventi in programma nel piano comunale e quelli a opera delle aziende private, per il ripristino successivo ai lavori dei sottoservizi

Nel piano di riqualificazione urbana, per la manutenzione delle strade e il ripristino del manto d’asfalto, il Comune di Rimini ha programmato, per le prossime settimane, 13 interventi differenti che si svilupperanno in diverse aree del territorio comunale. A questi si aggiungono altre 3 riqualificazioni, che il Comune ha imposto alle aziende private per il ripristino degli asfalti, successivo ai lavori dei sottoservizi.

Il piano degli asfalti avrà inizio a partire dal 22 luglio – e nelle prossime settimane consentirà la riqualificazione in 13 vie del territorio comunale, individuate dai tecnici del Comune di Rimini, secondo le esigenze e lo stato di degrado degli asfalti. Un nuovo manto stradale sarà realizzato in 13 diverse località, di cui circa la metà scelte nei quartieri sopra la statale 16, come previsto dal progetto per i lavori di risanamento conservativo e funzionale della viabilità nel Comune di Rimini (anno 2023 – 2° intervento).

I lavori si avvieranno – a partire dal prossimo lunedì – in due distinte fasi. La prima riguarda le vie: del Pino, Alessandrini, Grotta Rossa (tratto compreso tra via del Gatto e via della Fontanina), Bruschi, Maiano, del Rivo, delle Cascine (tratti). La seconda fase, prevista dopo la pausa estiva (presumibilmente dal 02/09/2024), riguarderà le vie: Longana (tratti), Don Minzoni, Roncona, Quarto dei Mille e Nazario Sauro (tratto compreso tra via Monfalcone e via Trieste).

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della viabilità urbana “Anno 2024” – sempre a partire da lunedì 22 luglio e fino a venerdì 26 luglio compreso – si procederà anche alla riasfaltatura della via Matteotti, nel tratto compreso tra il Ponte dei Mille e P.le F. Vannoni. Questi lavori saranno eseguiti di notte con la circolazione stradale garantita in entrambi i sensi di marcia.

Oltre a questo importante programma di riqualificazione, in questi giorni si stanno eseguendo altri tipi di riqualificazioni complete del manto stradale, come quelle nella via Corbari (lavori già eseguiti nei primi giorni di questa settimana), in via Santa Chiara (lavori previsti da oggi fino a lunedì prossimo) e in via F.lli Bandiera, un cantiere che prenderà avvio anch’esso da lunedì 22 luglio. Si tratta di interventi previsti nell’ambito dei ripristini (di secondo tempo), realizzati da aziende private. In tutti e tre i casi si prevede la completa fresatura e riasfaltatura del manto stradale e la necessaria chiusura totale della carreggiata.

“I ripristini della pavimentazione stradale, successiva alla posa di condotte e cavidotti da parte dei privati – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Mattia Morolli – sono il frutto di accordi che abbiamo preso con le ditte, affinché possano operare nelle stesse zone compiendo un intervento definitivo, riducendo così i tempi e i disagi alla circolazione. A questi interventi di tipo straordinario, sono affiancati quelli previsti dal corposo piano di riqualificazioni, che rientra nel piano annuale della manutenzione ordinaria degli asfalti, che per questo periodo estivo si riferisce a 13 aree distinte. Nuovi tappeti d’asfalto verranno posati in diverse zone del territorio comunale, scelte prestando sempre attenzione anche alle esigenze dei quartieri situati sopra la statale 16.