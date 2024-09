Rimini. Riqualificazione del Parco Don Tonino Bello

Con l’individuazione del Consorzio C.A.I.E.C. Soc. Coop. di Cesena, si è conclusa questa mattina la gara di aggiudicazione dei lavori per il progetto di riqualificazione del Parco Don Tonino Bello. Dopo le previste verifiche amministrative, legate ai requisiti e la successiva aggiudicazione definitiva, si potrà quindi dare avvio al progetto di valorizzazione e riqualificazione dell’area verde che si affaccia sulla nuova piscina comunale in corso di realizzazione a Viserba.

Il progetto del Parco Don Tonino Bello era stato approvato lo scorso marzo dalla Giunta comunale con l’intento di consegnare alla città un luogo che mantenga la sua identità e il suo ruolo di punto di riferimento del quartiere e, allo stesso tempo, diventi ancora più accessibile, con una forte vocazione allo sport, al tempo libero e all’aggregazione. Non da ultimo, il progetto è pensato per avere una forte valenza ecologica, anche in un’ottica di adattamento ai cambiamenti climatici. Il parco dialogherà con l’edificio della nuova piscina, che sarà caratterizzato da grandi vetrate con apertura verso lo spazio verde.

Come detto, uno degli obiettivi strategici del progetto è garantire la piena accessibilità dello spazio, superando le barriere architettoniche e riducendo i dislivelli presenti tra le varie aree del parco, nel rispetto della morfologia del luogo. Un parco per tutti, anche grazie all’inserimento delle nuove funzioni previste, che faranno dell’intera area un nuovo polo dedicato allo sport. Il progetto prevede infatti la realizzazione di un percorso ciclopedonale ad anello di 300 metri, funzionale anche per lo svolgimento di discipline atletiche amatoriali, un campo da basket e un campo da calcio a 5 regolamentari, oltre a un’area fitness di circa 100 mq. Sarà inoltre realizzata un’area giochi inclusiva di 350 metri quadrati, insieme a un percorso naturalistico sonoro, dehors, sedute e aree ristoro, con abbattimento delle barriere architettoniche.

A completare l’intervento, che prevede un investimento complessivo di 1,6 milioni, è prevista anche la messa a dimora di 82 nuove alberature, che si aggiungono alle 21 già presenti nel progetto per la realizzazione della piscina. Oltre al potenziamento dell’illuminazione e del sistema di videosorveglianza a presidio dell’intera area e ad un sistema di wayfinding e comunicazione, pensato per raccontare anche visivamente le vocazioni del parco.

Comune di Rimini