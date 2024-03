Rimini. Riqualificazione viali delle Regine, approvato il progetto esecutivo per la valorizzazione del tratto tra viale Alfieri e viale Pascoli

La sede stradale sarà organizzata in fasce orizzontali funzionali da monte verso il mare: la prima fascia è il viale pedonale, la seconda fascia alberata con sedute, aree parcheggio, eventuali dehors, la terza destinata alla carreggiata a doppio senso di marcia ed infine la quarta per la banchina lato mare. Le pavimentazioni e le aree pedonali saranno completati da lampioni e arredi e da particolari specie arboree, il tutto per creare tratti di viale ben identificabili. Sul fronte della sostenibilità, i materiali selezionati per i percorsi pedonali saranno principalmente eco-compatibili e di recupero. L’opera non comporterà l’eliminazione di stalli destinati alla sosta a servizio di attività e residenti, al contrario sarà possibile ricavare nuovi spazi per il parcheggio dei ciclomotori. Sarà inoltre ampliata l’illuminazione pubblica, realizzata con la predisposizione per una successiva installazione di telecamere di sicurezza.