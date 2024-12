Rimini. Rissa al bar Tantra di Bellariva: due arrestati e condanne per aggressione

Una serata di svago si è trasformata in violenza al bar Tantra di Bellariva, Rimini, tra il 10 e l’11 agosto 2021, quando un litigio tra due gruppi si è concluso con un accoltellamento. Tre marocchini sono stati ricoverati in ospedale, uno dei quali in condizioni gravi e successivamente trasferito al “Bufalini” di Cesena.

La serata era iniziata con i tre amici marocchini intenti a fumare narghilè, quando un gruppo di tunisini, composto da cinque ragazzi e due ragazze, ha iniziato a discutere con loro. Dopo un breve allontanamento, gli aggressori sono tornati armati di coltelli e cocci di bottiglia, scatenando un attacco violento. Gli scontri hanno portato a ferite gravi per i marocchini, che sono riusciti a raggiungere il pronto soccorso mentre i tunisini fuggivano prima dell’arrivo della polizia.

Le indagini, condotte rapidamente, hanno portato all’arresto di due dei cinque aggressori, un 24enne e un 23enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Le intercettazioni telefoniche e le testimonianze hanno facilitato l’identificazione dei sospetti, con il più giovane riconosciuto come l’istigatore della rissa e autore del fendente che ha provocato le lesioni più gravi.

Processati con rito abbreviato, i due sono stati condannati rispettivamente a 5 anni e 8 mesi e 6 anni e 1 mese di reclusione. Il Questore ha successivamente disposto la chiusura del bar Tantra, ritenuto una fonte di pericolo per la comunità, in base all’articolo 100 del Tulps.