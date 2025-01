Rimini. Rissa tra stranieri con spranghe e coltelli davanti al centro commerciale “I Malatesta”, tre arresti

Un grave episodio di violenza è avvenuto ieri nei pressi del parcheggio del centro commerciale “I Malatesta” a Rimini, dove si è consumata una rissa tra cittadini stranieri. L’episodio è stato caratterizzato dall’uso di armi improprie come spranghe e coltelli, lasciando sul terreno un ferito con gravi lesioni alla testa e alla schiena.

Secondo le prime ricostruzioni, il violento scontro sarebbe scaturito da una disputa legata a presunti debiti derivanti da traffici illeciti, in particolare legati alla droga. L’alterco, inizialmente verbale, è rapidamente degenerato in un violento confronto fisico che ha richiamato l’attenzione di numerosi passanti. Sono stati proprio i testimoni, preoccupati per l’intensità della lite e il rischio per la sicurezza pubblica, a contattare le forze dell’ordine.

La Polizia di Stato, giunta sul posto in pochi minuti, ha immediatamente messo fine alla rissa. Tre persone, tutte coinvolte attivamente nello scontro, sono state fermate e poste in stato di arresto. Gli agenti hanno sequestrato le armi utilizzate, tra cui una spranga e un coltello, che avrebbero potuto causare danni ancora più gravi.

Il ferito, un uomo di circa trent’anni, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale locale, dove è stato medicato per lesioni multiple. Le sue condizioni, pur serie, non sembrano mettere in pericolo la sua vita.

Le autorità stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare il ruolo di ciascuno dei partecipanti nella rissa. Gli arrestati, che dovranno rispondere delle accuse di rissa aggravata e lesioni personali, sono ora in custodia presso la Questura di Rimini. Si sta valutando anche l’ipotesi che l’episodio possa essere legato a una faida interna a un’organizzazione criminale operante nella zona.