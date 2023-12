Rimini. Rompiamo gli schemi! Lunedì 11 Dicembre incontro sulle disuguaglianze di genere in fumetti, games e cartoon

Disuguaglianze di genere, stereotipi e trasformazione dei ruoli nel mondo dei fumetti, games e cartoon

Lunedì 11 dicembre, ore 17 • Cineteca comunale • Rimini

(Rimini, 7 dicembre 2023) – Gli stereotipi di genere sono presenti nei mezzi di comunicazione e nei linguaggi che tutte le persone utilizzano quotidianamente. Anche in fumetti, cartoon e games – che sono tra i media preferiti dai giovani – vi sono immagini rigide e antiquate di uomini e donne. Pensiamo alle principesse ormai onnipresenti (per quanto riguarda le figure femminili) e agli eroi forti e coraggiosi (per quanto riguarda i maschi).

I mondi di fumetti, games e cartoon sono attività produttive in forte espansione. Come in quasi tutte le realtà economiche, anche in questi settori vi sono disuguaglianze, e le donne vengono talvolta pagate meno degli uomini e faticano a raggiungere posizioni apicali.

Si discuterà di queste tematiche con quattro professionisti del settore, che operano a livello nazionale e internazionale, lunedì 11 dicembre alle ore 17 nella sala della Cineteca (via Gambalunga, 27) di Rimini nell’incontro “Rompiamo gli schemi! Disuguaglianze di genere, stereotipi e trasformazione dei ruoli nel mondo dei fumetti, games e cartoon”, organizzato da Acli provinciali di Rimini – Coordinamento Donne Acli Rimini.

Intervengono:

Eva Sturlese, vicedirettrice di Fondazione Vigamus (leader nel settore dei videogames), ambasciatrice di Women in Games, docente del corso di Valorizzazione della Diversity e Politiche di Inclusione nella Games Industry presso l’Università Link;

Emiliano Fasano, esperto di cinema d’animazione, docente di cinema, segretario generale Asifa Italia (associazione che riunisce i maggiori rappresentanti del cinema d’animazione italiano);

Marianna Panebarco, general manager e producer della Panebarco & C. (Casa di produzione di cartoni animati, effetti speciali e post-produzione video), vicepresidente Cna nazionale e vicepresidente provinciale Cna Ravenna;

Sergio Algozzino, fumettista, musicista e youtuber. Ha lavorato con diverse tra le più importanti case editrici (Disney, Becco Giallo, Tunué, Sergio Bonelli Editore per la quale attualmente disegna Dylan Dog). Ha al suo attivo la pubblicazione di numerose graphic novel. All’attività di disegnatore e colorista affianca quella di insegnante presso varie scuole di fumetto.

L’evento fa parte del progetto “Games, Fumetti e Cartoon. Riconoscere gli stereotipi di genere per promuovere relazioni più rispettose e paritarie”, proposto da Acli provinciali di Rimini – Coordinamento Donne Acli Rimini e realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna (DGR n. 1832 del 2 novembre 2022).

Partner del progetto: Acli Arte e Spettacolo Sede provinciale di Rimini, Alcatraz, Asifa Italia, Comune di Sant’Agata Feltria, Cooperativa Comunità Aperta, Fondazione Vigamus, Confraternita Maria S.S. Ausiliatrice in Santa Croce di Rimini, Janas Tv, Freecom.

Il Coordinamento Donne delle Acli di Rimini fa parte della Rete Donne Rimini del Comune di Rimini.

