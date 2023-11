Rimini. Ruba un iPhone al mercato, arrestato 67enne nordafricano

Nella giornata di ieri i militari della Sezione Operativa del NOR della Compagnia Carabinieri di Rimini hanno eseguito l’arresto in flagranza di reato per l’ipotesi di “furto con destrezza” tra i banchi del mercato di via Castelfidardo, sulla scorta di una segnalazione ricevuta da un Sovrintendente della Polizia Penitenziaria di Rimini. I militari hanno bloccato e identificato un 67enne di origine nordafricana che, con particolare abilità, sarebbe riuscito ad asportare l’iPhone dalle tasche di una donna svizzera, ignara di tutto, e a nasconderlo sotto la merce esposta su una bancarella. La collaborazione tra il Sovrintendente ed i militari, immediatamente interventi, ha fatto sì che la disavventura per la turista elvetica si concludesse nel giro di pochi minuti, con la restituzione immediata del telefonino.

L’uomo arrestato, dopo le formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della celebrazione del Giudizio direttissimo previsto per questa mattinata.

Carabinieri di Rimini