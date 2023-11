Rimini. Sabato 25 novembre torna “è per te” la camminata per le vie del centro contro la violenza alle donne

Questo sabato, 25 novembre, torna “E’ per te”, la camminata per le vie della città contro la violenza alle donne. Il ritrovo è all’Arco di Augusto alle ore 16.00, con partenza alle ore 16.30. La camminata terminerà in piazza Cavour in concomitanza con l’accensione, alle ore 18.00, delle luci di Natale. La novità di quest’anno è proprio legata all’accensione delle luci (“c’è una crepa in ogni cosa, ed è da li che entra la luce”, è la frase di Leonard Cohen scelta come titolo dell’iniziativa) che saranno dedicate alle donne vittima di violenza della città di Rimini.

L’evento, inserito nel cartellone di “Donne Coraggio!” – dedicato dall’Amministrazione in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne – è organizzato dal Comune di Rimini insieme a Rete Donne Rimini, Casa delle Donne e l’Associazione Rompi il Silenzio, con il sostegno della Provincia di Rimini e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, dell’Ausl e dei Comuni della provincia.

“Causa di beatificazione”: questa sera lo spettacolo al Teatro degli atti

Sempre all’interno del cartellone di “Donne Coraggio!” questa sera – alle ore 21, al Teatro degli Atti, con ingresso libero CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (ultimi posti ancora disponibili) – si terrà lo spettacolo “Causa di beatificazione (tre canti per voce e tempesta)” di Massimo Sgorbani, con Matilde Vigna versione ridotta a cura di Matilde Vigna e Alessio Foglia. Matilde Vigna riporta in scena appositamente per Rimini i tre personaggi femminili creati nel 2017 da Massimo Sgorbani, autore recentemente scomparso. Tre identità di donne – una prostituta kosovara, una kamikaze palestinese, una suora nell’Italia del medioevo – un solo corpo femminile. In ogni canto uno sguardo maschile che incombe, una presenza che perseguita, che libera, che distrugge, che danna, porta alla beatificazione.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria – www.biglietteria.comune.rimini.it – 0541 793811

