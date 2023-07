Rimini. Sciopero Costa Edutainment: unica strada percorribile quella del dialogo e della trattativa

07 luglio 2023 – In merito allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil di Rimini per il giorno 7 luglio, che ha comportato disagi al pubblico con la mancata apertura di Oltremare, la Direzione di Costa Edutainment ribadisce la ferma convinzione che l’unica strada percorribile sia quella del dialogo e della trattativa.

In tal senso l’azienda, in data 5 luglio, aveva chiesto alle organizzazioni un incontro in programma lunedì 10 luglio presso Confindustria a Rimini, per poter illustrare e discutere insieme, in maniera ampia e puntuale, una nuova proposta migliorativa, anche nell’ottica di costruire e consolidare per il futuro sane e proficue relazioni industriali.

Visto che una rappresentanza sindacale ha dato disponibilità all’incontro, confermiamo la nostra volontà alla massima apertura e a incontrarci presso la sede di Confindustria a Rimini, nella giornata di Lunedì 10 Luglio.