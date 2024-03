Rimini. Scippata e poi trascinata a terra, ladro condannato a 3 anni e 8 mesi

Una 35enne riminese è stata vittima di uno scippo mentre si trovava seduta fuori da un bar. Il ladro le ha strappato la borsetta e, nel tentativo di riprenderla, l’ha trascinata a terra per diversi metri. Durante la colluttazione, il ladro è caduto dal motorino e ha perso il cellulare, il che ha permesso alle forze dell’ordine di identificarlo come un 40enne di origini napoletane già noto alle autorità. Il ladro è stato processato, insieme alla sua compagna, per simulazione di reato poiché la donna aveva telefonato al 112 per denunciare il furto del telefonino perso, furto che non era avvenuto. Il ladro è stato condannato a 3 anni e 8 mesi, mentre la donna a 1 anno e 8 mesi. La vittima ha ricevuto un risarcimento di 3.800 euro e il pagamento delle spese processuali.