Rimini. Scm Group acquisisce il controllo di Mecal Machinery

Scm Group entra fra i leader mondiali nel settore delle macchine e sistemi per la lavorazione dei profili in alluminio e PVC. La partnership completa l’offerta del gruppo con soluzioni ad alta tecnologia per l’industria del serramento, della meccanica e dei trasporti.



Rimini, 3 dicembre 2024 – Scm Group, multinazionale leader nelle tecnologie per la lavorazione di un’ampia gamma di materiali, ha siglato il closing per l’acquisizione del 51% di Mecal Machinery, specializzata nella produzione di macchine e sistemi per la lavorazione di alluminio, PVC e leghe leggere.

Mecal Machinery, con sede a Pavia, è un’azienda verticalmente integrata con una produzione 100% made in Italy, con 190 addetti ed un fatturato di 45 milioni di euro.

“L’entrata di Mecal Machinery nel gruppo – sottolinea Marco Mancini, CEO di Scm Group –consente di entrare in un nuovo segmento di mercato potenziando la gamma di tecnologie e servizi già offerta dal Gruppo. La Partnership con Mecal Machinery, così come quella siglata a Giugno con Tecno Logica nel settore degli impianti industriali ad alta innovazione, ci apre nuove importanti opportunità di business a livello internazionale”.

Aggiunge Ennio Cavezzale, socio titolare di Mecal Machinery: “L’ingresso in una solida realtà multinazionale come Scm Group, garantisce a Mecal di giocare un ruolo da leader globale nel proprio settore, facendo leva sulla capillare organizzazione di vendita e service del gruppo Scm”.

Cavezzale resta socio dell’azienda lombarda con il ruolo di Presidente del CdA.

Scm Group è leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione di una vasta gamma di materiali e nei componenti industriali. Le società del gruppo sono, in tutto il mondo, partner affidabili di affermate industrie che operano in vari settori merceologici: dall’industria del mobile all’edilizia, dall’automotive all’aerospaziale, dalla nautica alla lavorazione di materie plastiche.

Scm Group coordina, supporta e sviluppa un sistema di eccellenze industriali, articolato in 3 grandi poli produttivi altamente specializzati in Italia, con un fatturato di 900 milioni di euro, oltre 4.000 dipendenti e una presenza diretta nei cinque continenti.

