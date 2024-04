Rimini. Sconsigliò terapia oncologica ad un malato di cancro, poi deceduto. A Striscia la Notizia la sciamana di Rimini Sara Duè

La sciamana di Rimini Sara Duè è finita nel mirino di “Striscia la notizia” dopo che è emerso che avrebbe sconsigliato la terapia oncologica a un malato di tumore che poi è deceduto. La famiglia del giovane, Massimo Mariani, ha chiesto aiuto all’inviata Chiara Squaglia per far emergere la verità. Durante l’incontro, la sciamana ha difeso il suo trattamento quantistico da 60mila euro che avrebbe curato il tumore del ragazzo, sostenendo che il corpo stava facendo un processo inverso di guarigione. Il costo delle sedute ammontava a 350 euro la prima e 250 euro le successive. Nonostante le accuse e le provocazioni, la guaritrice ha continuato a difendere la sua pratica, spingendo Squaglia a sottolineare l’importanza di affidarsi esclusivamente ai medici. Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno sottolineato l’importanza di non abbandonare le cure mediche e di non farsi ingannare da presunte terapie miracolose, per evitare nuove tragedie come quella di Massimo.