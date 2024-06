Rimini. Scooterista 40enne perde la vita in un incidente stradale sul lungomare

Un tragico episodio è avvenuto ieri sera a Rimini, dove Marco Bianchi, un uomo di 40 anni originario di Cattolica, ha perso la vita dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale mentre guidava il suo scooter. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.00 sul lungomare, quando è entrato in collisione con un’auto guidata da un uomo di 77 anni vicino a una rotonda. Entrambi i veicoli stavano viaggiando nella stessa direzione. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora in fase di indagine, ma sembra che Bianchi sia caduto a terra dopo l’impatto a bassa velocità e sia stato successivamente investito dall’auto. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare e i medici hanno constatato il decesso sul luogo dell’incidente.