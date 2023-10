Rimini. Servizi educativi: in scadenza il bando per l’assunzione a tempo indeterminato di una insegnante per la scuola per l’infanzia

Attivo l’avviso per le supplenze urgenti nel corso dell’anno educativo 23/24

Due differenti graduatorie sono attive per l’assunzione di insegnati per le scuole di infanzia del Comune di Rimini.

La prima, in scadenza giovedì 12 ottobre (e aperta dal 12 settembre) riguarda il bando per l’assunzione di una insegnante per la scuola di infanzia, a tempo indeterminato e pieno nell’ Area dei funzionari e della elevata qualificazione.

La seconda riguarda invece un avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di candidati cui conferire supplenze in via d’urgenza in qualità di insegnanti di scuola di infanzia, categoria C. Per tutto il periodo di pubblicazione le liste saranno continuamente aggiornate, seguendo l’ordine progressivo del numero di protocollo delle istanze dei candidati, fino al termine di pubblicazione del bando: 30 giugno 2024

Sia il bando che l’avviso sono scaricabili all’indirizzo: https://concorsi.comune.rimini.it/