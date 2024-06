Rimini. Servizi educativi: procede l’iter di installazione di 25 defibrillatori automatici

Procede l’iter di installazione di 25 defibrillatori automatici negli spazi esterni delle scuole per l’infanzia del Comune di Rimini. Grazie alla delibera approvata dalla Giunta sarà possibile completare l’installazione dei defibrillatori (già acquistati e nella disponibilità del Comune di Rimini) con una modalità che permetterà l’utilizzo non solo da parte del personale scolastico ma, in esterno, anche per i passanti e gli abitanti dei quartieri in cui sono inserite le scuole per l’infanzia.

“Tutte le scuole per l’infanzia e I nidi comunali – ricordano inoltre la vicesindaca Chiara Bellini e l’assessore Morolli – hanno già personale adeguatamente formato al loro utilizzo. In queste settimana si è svolto un ulteriore corso per il personale educativo sulla disostruzione pediatrica. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza e aumentare non solo la dotazione tecnologica ma anche le competenze di insegnanti e personale, a servizio non solo delle più piccole e dei più piccoli ma di tutti i residenti e passanti delle zone interessate”.

Comune di Rimini