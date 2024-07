RIMINI. SGR LIVE: DOMANI SERA ALLE 21.30 TRIBUTO A AMY WINEHOUSE

Rimini, 29 luglio 2024 – Torna domani sera alle 21.30 la musica sul palco di SGR Live, la rassegna musicale organizzata all’arena Francesca da Rimini dal gruppo SGR con ingresso gratuito, col patrocinio del Comune di Rimini.

In programma l’attesissimo tributo a Amy Winehouse. Si tratta di un progetto musicale nato nel 2020, piena crisi pandemica, quando la voglia di fare musica non poteva finire in quarantena.

Sette musicisti professionisti si riunirono per far vibrare i loro strumenti sotto le note di una delle artiste più iconiche di questo millennio. Una voce stupenda che ci ha lasciato troppo presto, quando ancora aveva tanto da dire al mondo. Amy Winehouse e la carica live dei suoi concerti e di quel suo sound che univa

brillantemente funk, soul, jazz e reggae.

Da Valerie a Rehab, da Mister Magic a Back to Black, la serata riproporrà il live at Porchester Hall del 2007, insieme alle più famose cover e tutte le hit di successo.

Sul palco, gli About Amy con la carica e il sostegno ritmico della batteria di Tommaso Taddei e del basso di Rodolfo Valdifiori, la magia del sax di Alessandro Pagliarani, la sinuosità della tromba di Andrea Guerrini, il blues della chitarra di Claudio Olivieri, le mille note delle tastiere e dei cori di Michele Tani e la fantastica voce calda, espressiva e avvolgente di Giada D’auria.

Tutti i concerti della rassegna SGR Live sono ad ingresso gratuito, con inizio alle 21:30. Sarà presente anche un desk della Fondazione ISAL per informare sulla sua attività di ricerca, sostegno alle persone con dolore, formazione e comunicazione sociale.