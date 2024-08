Rimini: Shopping Night continua fino a settembre, cultura e divertimento sotto le stelle

Il centro storico di Rimini continua a essere il cuore pulsante delle serate estive, con la conferma della proroga della Shopping Night fino a metà settembre. L’evento, che ha riscosso un enorme successo di pubblico, non si fermerà come previsto a fine agosto, ma continuerà ad animare le strade della città con negozi aperti, musica e spettacoli.

Le prossime date da segnare sul calendario sono il 28 agosto, il 4 e l’11 settembre, con oltre 150 negozi che rimarranno aperti fino a tarda sera. Tra le strade e le piazze del centro storico si respirerà un’atmosfera di festa, arricchita da musica dal vivo, deejay set, spettacoli diffusi e mercatini artigianali. Piazza Tre Martiri ospiterà i mercatini degli artigiani, mentre Piazza Cavour sarà il regno dei bambini, con i loro colorati banchetti.

L’appuntamento del 28 agosto sarà speciale anche per gli amanti della cultura. Sarà infatti l’ultimo mercoledì con le sale del Museo della Città, della Domus del Chirurgo e del Fellini Museum aperte anche in orario serale, dalle 21 alle 23. Questo permetterà di scoprire o riscoprire tesori culturali in un’atmosfera suggestiva, immersi nelle luci della sera.

Il Fellini Museum, in particolare, offre un’occasione imperdibile per esplorare la magia del celebre regista Federico Fellini. Mercoledì 28 e venerdì 30 agosto, il museo sarà visitabile anche di sera, con l’opportunità di partecipare a visite guidate notturne attraverso le 30 installazioni che raccontano il genio felliniano. Per chi non è residente a Rimini, il biglietto d’ingresso serale sarà ridotto a 8 euro, con la possibilità di acquistarlo online. Per i residenti, l’ingresso è gratuito ogni mercoledì.

Un altro appuntamento da non perdere è la visita al Palazzo del Fulgor, che rimarrà aperto gratuitamente ogni venerdì sera fino alla fine di agosto. Il palazzo, che espone materiali originali e approfondimenti sulla vita e l’opera di Fellini, offre anche la possibilità di visitare la mostra “Pino Boschetti – Dipingere in dialetto”.