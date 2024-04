Per il terzo anno consecutivo Rimini conquista 5 ‘bike smile’, il punteggio massimo attribuito ai territori dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta nell’ambito dell’iniziativa Comuni Ciclabili 2024.

Rimini, Comune Ciclabile fin dalla prima edizione dell’iniziativa, conferma per il terzo anno consecutivo i 5 ‘bike smile’, il punteggio massimo attribuito ai territori, assegnato sulla base di un’analisi oggettiva dei molteplici aspetti che interagiscono con la bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile. Le aree di valutazione sono quattro: mobilità urbana (ciclabili urbane/ infrastrutture, moderazione traffico e velocità), governance (politiche di mobilità urbana e servizi), comunicazione & promozione e, infine, cicloturismo.

Così anche nel 2024 Rimini si conferma tra le città più bike friendly d’Italia ed è tra le sessanta città italiane ad aver ricevuto oggi la bandiera gialla 2024 per la settima edizione di FIAB-Comuni Ciclabili, il riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – già assegnato dal 2017 a oggi a 180 città – che valuta e attesta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile, scelta fondamentale per il buon esito della transizione virtuosa delle nostre città.

Rimini è costantemente al lavoro per migliorare, implementare e rendere più efficiente la rete ciclabile comunale attraverso investimenti che la città sta portando avanti per promuovere la ciclabilità e più in generale la mobilità sostenibile ed è passata dai 123 km di piste ciclabili nel 2020 ai 135 km circa nel 2023, con una rete di percorsi che collega il mare, la città e la campagna.

Tra i nuovi progetti infrastrutturali, tra il 2023 e l’inizio del 2024, sono stati eseguiti sottopassi ciclopedonali della zona Padulli e in corrispondenza della rotatoria di via Coriano, il ponte sul deviatore Ausa in corrispondenza della Grotta Rossa e la ciclabile lato monte di piazza Cesare Battisti, mentre è in fase di completamento il sottopasso ciclopedonale di via della Fiera e in corrispondenza della rotatoria SS16-Consolare San Marino – Via della Repubblica, nell’ambito del programma di interventi in corso sulla Statale Adriatica. A queste opere, particolarmente focalizzate sulla ricucitura in chiave di mobilità sostenibile tra la città a monte e la città a mare della Statale 16, si aggiunge il completamento del Parco del Mare, l’infrastruttura verde urbana che ha trasformato il watefront riminese liberandolo dalle auto e che entro l’inizio dell’estate aggiungerà un nuovo tassello con la conclusione del tratto tra piazzale Gondar e via Siracusa.

I percorsi ciclabili permettono di vivere e conoscere la città in tutta comodità e sono adatti a tutti: dalle famiglie con bambini a chi usa la bicicletta saltuariamente, fino a chi, invece, è più allenato e ama passare il tempo in sella ad una bici per andare alla scoperta di luoghi suggestivi, anche a costo di un po’ di fatica, inoltrandosi nel vicino entroterra, dove il Cicloturismo regala luoghi e percorsi di grande fascino aggiungendo, al piacere della scoperta su due ruote, “experience” particolarissime, escursioni in bici nel cuore della Valmarecchia fra vigneti, uliveti e parchi accompagnata da una degustazione di vini in cantina. Anche gli amanti della storia, dell’arte o del cinema possono trovare il proprio percorso da effettuare su una e-bike. Sono numerosi infatti i tour alla scoperta delle ricchezze artistiche della città e del suo entroterra accompagnati da guide specializzate, così come i tour dedicati al Maestro del cinema Federico Fellini che conducono gli ospiti nei luoghi di Rimini a lui legati (Fellini Bike tour). Diversi gli operatori che offrono questo tipo di esperienze (www.biketourrimini.it , www.emotion-bike.it), dando la possibilità sia di unirsi con i propri mezzi, sia di noleggiare e-bike ed affrontare anche i percorsi più ardui accompagnati da guide esperte (Info su: www.visitrimini.com)

Inoltre a Rimini è presente il Bike Park, una struttura unica a livello nazionale strategicamente posizionata di fronte alla stazione ferroviaria, dove cittadini e turisti possono scoprire e trovare un insieme integrato di servizi e opportunità per muoversi con semplicità sul territorio in sella a una bici in un luogo strategico per la sua vicinanza alla stazione. Tra i servizi: deposito e custodia biciclette, ma anche riparazione e noleggio, sia delle due ruote muscolari che a pedalata assistita. All’interno della struttura sono a disposizione anche ricariche biciclette elettriche, negozio accessori e un piccolo bar.E per chi è di passaggio e volesse fermarsi solo per alcune ore in città per visitare il centro storico o raggiungere il lungomare riminese senza il peso delle valigie, al Bike Park è possibile depositare anche i bagagli.

A incidere nel mantenimento dei “cinque bike smile” assegnati da FIAB anche l’ottenimento da parte di Rimini dell’edizione 2026 di Velocity, il summit mondiale della ciclabilità che torna in Italia dopo ben 35 anni: una grande occasione per il territorio e per il Paese. L’evento si svolgerà dal 16 al 19 giugno 2026 e porterà in città oltre 1.500 delegati provenienti da oltre 60 paesi, per quello che rappresenta il più importante momento di scambio di conoscenze per chi fa advocacy, per le amministrazioni, per decisori politici, il mondo accademico e le aziende di settore.

L’iniziativa FIAB-ComuniCiclabili patrocinata da Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ECF-European Cyclists’ Federation, ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani, INU-Istituto Nazionale di Urbanistica, Associazione dei Comuni Virtuosi, ALI-Autonomie Locali Italiane, Città in Bici, World Cycling Alliance e WWF. Maggiori informazioni: www.comuniciclabili.it

