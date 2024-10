Rimini. Si è chiusa ieri la 12ª Festa del Borgo Sant’Andrea dopo tre giornate di grande successo con oltre 25 persone al giorno che hanno riempito strade e piazze

«Grazie a tutti!» da parte delle Acli di Rimini che hanno organizzato l’evento insieme alla Parrocchia di San Gaudenzo

(Rimini, 15 ottobre 2024) – Tre giorni di successo per la 12ª Festa del Borgo Sant’Andrea, che il 12, 13 e 14 ottobre ha visto oltre 25mila persone al giorno partecipare agli eventi nella zona di piazza Mazzini e via adiacenti. Per questa terza edizione organizzata dalle Acli, insieme alla Parrocchia di San Gaudenzo, con il supporto del Comune, sono state proposte iniziative di arte e cultura, spettacoli musicali, proiezioni, giochi e animazioni per bambini, senza dimenticare la gastronomia e il mercatino.

Famiglie, bambini, adulti e anziani, hanno passeggiato tra gli stand, cantato e ballato sotto i palchi durante gli spettacoli, ascoltato le conferenze, partecipato alle proiezioni serali, gustato la gastronomia locale e non, nei numerosi punti di ristoro allestiti.

Grande partecipazione anche per la elezione della sindaca del Borgo, Paola Antili che sulle orme della madre Isotta Frisoni, ha indossato la simbolica striscia tricolore.

Alle Acli di Rimini non resta che ringraziare tutti, a cominciare dalla cittadinanza che ha partecipato con entusiasmo alla festa, continuando con un grande grazie alla Parrocchia di San Gaudenzo, all’amministrazione comunale, agli sponsor, agli operatori commerciali, ai residenti, senza dimenticare i volontari e lo staff che hanno reso possibile la realizzazione della Festa del Borgo 2024.