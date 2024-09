Rimini. Si scaglia contro gli operatori sanitari del Pronto Soccorso ed i poliziotti intervenuti: arrestato dalla Polizia di Stato

Nelle prime ore del mattino del 2 settembre 2024, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, alle ore 2:00 circa, la Sala Operativa della Questura di Rimini, su richiesta del personale sanitario, inviava una volante presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio, poiché era presente un uomo in escandescenza che assumeva un atteggiamento molesto ed aggressivo nei confronti dei presenti.

Il soggetto si era recato in ospedale per una ferita alla mano, ma all’ improvviso aveva iniziato a colpire con la stessa mano ferita e sporca di sangue il vetro dell’accettazione, i computer del triage, inveendo contro i sanitari ed imbrattando i muri delle stanze del Pronto Soccorso.

Giunti sul posto, i poliziotti constatavano l’aggressività dell’uomo, che non riusciva a calmarsi nonostante la presenza degli agenti e nei confronti dei quali lanciava vari oggetti, tra cui bidoni della spazzatura e bottiglie in vetro.

Considerata l’aggressività del soggetto, da parte di uno degli agenti si rendeva necessario l’utilizzo del “taser”, la pistola ad impulsi elettrici.

In considerazione dei fatti accaduti il soggetto veniva tratto in arresto e denunciato in stato di libertà per i reati di Interruzione di un servizio pubblico o pubblica necessità e Danneggiamento aggravato.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

Polizia di Stato