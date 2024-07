Rimini. Sorpreso a rubare degli abiti alle Befane era ricercato per una cattura relativa ai reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Arrestato dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio del 21 luglio 2024, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un uomo straniero ricercato per l’esecuzione di una carcerazione per pregressi reati commessi in materia di falsità materiale e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Nello specifico, alle ore 19.30 circa, la Centrale Operativa inviava un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico al centro commerciale “Le Befane”, poiché era stato segnalato un furto di abiti. Gli agenti, giunti sul posto, constatavano che il soggetto, autore del furto, trattenuto dal personale della vigilanza, aveva sottratto della merce ad uno di negozi del centro commerciale, per un valore complessivo di 160 euro di indumenti.

L’uomo veniva condotto in Questura, ove da accertamenti vari risultava avere numerosi precedenti di Polizia relativi ai reati quali falsità materiale e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, in seguito ai quali era stata emessa una sentenza di condanna nel 2017 dal Tribunale di Bologna. Si provvedeva così a dare esecuzione al provvedimento con l’accompagnamento dell’uomo, presso la casa circondariale di Rimini.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.