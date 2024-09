Rimini. Sorpreso a rubare una bicicletta, viene arrestato per aver minacciato e procurato lesioni al personale della Polizia di Stato intervenuto per la denuncia

La Polizia di Stato ha arrestato un 53enne italiano, senza fissa dimora in Italia, per il reato di resistenza e lesioni personali nei confronti dei poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Riccione.

È successo nel pomeriggio di giovedì 26 settembre u.s., a Riccione, nel centralissimo Viale Ceccarini, quando l’uomo è stato fermato da una pattuglia della mentre si accingeva a nascondere dietro una siepe una bicicletta che aveva poco prima sottratto a una donna.

Portato in caserma per la stesura degli atti di rito, l’uomo ha accusato un malore: è stato subito attivato il 118 che lo ha portato all’Ospedale cittadino per le cure del caso, sempre sotto l’attenta vigilanza della pattuglia.

Durante l’attesa, tuttavia, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenza minacciando e scagliandosi sia sul personale sanitario sia verso uno dei poliziotti che, grazie alla sua prontezza, riusciva a bloccarlo riportando tuttavia, nel corso dell’intervento, lesioni alla spalla e al collo per fortuna guaribili in pochi giorni.

Subito arrestato veniva messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo, al termine del quale al malvivente veniva inflitto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

Comunicato stampa