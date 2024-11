Rimini. Sospese l’8 novembre le misure emergenziali antismog di limitazione alla circolazione

Considerato lo sciopero nazionale indetto per la giornata di domani venerdì 8 novembre che interesserà anche il Trasporto Pubblico Locale, sono sospese nel Comune di Rimini le misure emergenziali antismog di limitazione alla circolazione nel giorno interessato dallo sciopero, venerdì 8 novembre. Pertanto, nella sola giornata di domani, verranno sospese le disposizioni relative alle limitazioni alla circolazione, mentre rimarranno valide le altre disposizioni, ovvero

1-Obbligo di riduzione della temperatura di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati:

-fino a massimo 19°C (+ 2°C di tolleranza) nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali,

-fino a massimo 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali).

Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.

1-Divieto di utilizzo di generatori di calore domestico alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle;

2-Divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.

3-Divieto assoluto per qualsiasi combustione all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d’artificio, ecc.).

4-Divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Sono escluse dal pieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

Comune di Rimini