Rimini. Sostituzione condotte del gas in via XXV Marzo a Rivabella. Dal 30 settembre l’inizio dei lavori

Da lunedì 30 settembre prenderanno il via i lavori di SGR di sostituzione delle condotte del gas in via XXV Marzo a Rivabella, nel tratto compreso tra la ferrovia e il lungomare.

L’intervento riguarderà soltanto una parte della carreggiata, situata al margine della strada, senza causare interruzioni al traffico veicolare, che potrà continuare a scorrere regolarmente. La durata dei lavori prevista è di circa un mese, allo scopo di migliorare l’efficacia della rete di distribuzione del gas.

Comune di Rimini