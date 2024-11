Rimini. Sottopasso di viale Principe Amedeo e prolungamento del sottopasso centrale della Stazione

Prosegue il cantiere di Rete Ferroviaria Italiana all’intersezione con via Rodi e viale Principe Amedeo per la realizzazione del progetto di miglioramento dell’accessibilità pedonale e ciclabile del ‘sottopasso Grattacielo’. Un intervento che prevede la riqualificazione del sistema di accessi al sottopasso con l’obiettivo principale di abbattere le barriere architettoniche, renderlo accessibile a biciclette e disabili e risolvere i problemi di sicurezza legati al transito di pedoni e biciclette in sede promiscua.

Ad oggi sono state completate le opere funzionali allo scavo lato mare, è in corso lo scavo per la nuova discenderia lato mare ed è in fase di realizzazione l’infrastruttura che attraverserà il fascio binari dal lato città al lato mare e alloggerà i sottoservizi, cavi telefonici e fibra ottica.

Le lavorazioni del cantiere si sono estese nel tratto senza uscita di via Giovanni XXIII che si affaccia sul sottopasso lato città.

Gli interventi prevedono il completo rifacimento delle rampe di accesso al sottopasso con la creazione a monte e a mare di rampe con pendenza compresa tra il 5 e l’8%. Lato monte verrà realizzata una rampa continua per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con andamento tale da raccordarsi con i marciapiedi di recente riqualificazione di piazzale Cesare Battisti angolo Corso Giovanni XXIII.

Lato mare è prevista la realizzazione di un nuovo sistema di accesso, costituito da due rampe di scale (rispettivamente presso via Monfalcone e viale Rodi) per l’accesso pedonale ed una rampa dedicata al transito di persone portatrici di disabilità e ciclisti a mano.

Proseguono i lavori per il prolungamento del sottopasso centrale della Stazione

Procede intanto, il cantiere di RFI per il prolungamento del sottopasso centrale della stazione di Rimini. È in corso il montaggio della pensilina che sovrasta la nuova discenderia lato mare. Già montata la parte strutturale che a breve sarà oggetto dei collaudi di legge. Sono stati completati i lavori di rivestimento delle pareti del sottopasso e della muratura di confine che si proietta sotto la nuova pensilina lato mare, mentre sono in corso ulteriori finiture.

Comune di Rimini