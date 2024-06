RIMINI. Sottrae la bicicletta elettrica ad un rider, ma la Polizia di Stato rintraccia l’autore

Nel pomeriggio del 21 giugno 2024, personale della Polizia di Stato di Rimini ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero per il reato di furto.

Nello specifico, alle ore 19.30 circa, una volante della Polizia di Stato è giunta presso il Centro Commerciale “Le Befane” in quanto era stato segnalato un furto di una bicicletta elettrica che un ragazzo, precisamente un “rider”, aveva posizionato per poco tempo all’interno dell’area commerciale, in attesa di effettuare la consegna prevista.

I poliziotti, si recavano nella “Control room” dell’Istituto di vigilanza presente all’interno del centro commerciale e mentre visionavano le registrazioni delle telecamere notavano un ragazzo che si avvicinava alla bicicletta elettrica, e poco dopo la trasportava all’ esterno. Gli agenti, riconoscevano il giovane, poiché già persona nota e, diramando le ricerche alle pattuglie in servizio di controllo del territorio, individuavano, in zona Miramare, l’autore del furto che aveva con sé la bicicletta elettrica che veniva restituita al proprietario.

In considerazione dei fatti accaduti, il soggetto straniero veniva denunciato in stato di libertà per il reato di furto e veniva altresì avviata, nei suoi confronti, la procedura per l’espulsione dal territorio nazionale.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

Comunicato Stampa