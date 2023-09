Rimini. Spaccata nella notte la ceramica della Madonna del Cammino nel parco Fabbri, il monumento simbolo dei bersaglieri

La ceramica della Madonna del Cammino, protettrice dei bersaglieri, realizzata dal ceramista riminese Bruno Brolli, è stata spaccata in tanti pezzi durante la notte.

La scoperta è stata fatta questa mattina da un uomo che stava portando a spasso il cane al parco Fabbri, a Rimini, vicino alla torre della Sip, laddove sorge il monumento dedicato ai bersaglieri, realizzato nel 1993, al quale era affissa la ceramica.

“Un gesto per me molto grave – commenta Ivo Marcaccini, presidente dell’associazione Bersaglieri sezione di Rimini –, purtroppo non l’unico che abbiamo subito nel corso degli anni. In passato la ceramica era già stata scheggiata, un’altra volta invece qualcuno si era divertito a urinare contro il monumento. Se ho idea di chi possa essere stato? Non lo so, sicuramente un cretino”.

Marcaccini in giornata si recherà in caserma per sporgere denuncia contro ignoti. In mattinata una pattuglia dei carabinieri ha svolto un sopralluogo sul posto. Purtroppo il parco è sprovvisto di telecamere.