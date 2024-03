Rimini. Spaccate in serie armato di tombino. Individuato dai carabinieri l’autore e condotto in carcere

Un 40enne milanese residente a Miramare è stato arrestato dai Carabinieri di Miramare dopo essere stato colto in flagrante durante un tentativo di spaccata notturna il 3 febbraio scorso. L’uomo era in procinto di compiere altri due colpi in due negozi diversi di Marebello e Miramare. Dopo essere stato processato per direttissima il giorno successivo, è stato sottoposto all’obbligo di dimora notturno.

Nelle ultime ore, i Carabinieri si sono recati nell’hotel dove l’uomo alloggiava e gli hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. All’interno della sua stanza sono stati trovati vari oggetti che potrebbero essere utilizzati per compiere reati, oltre all’abbigliamento usato dall’uomo durante le spaccate.

Attualmente l’uomo si trova rinchiuso nel carcere di Rimini, in attesa dei successivi provvedimenti.