Rimini. Spacciatore di eroina alla fermata della Metromare: arrestato dai carabinieri

Nella tarda serata di ieri, i militari Sezione Operativa della Compagnia di Rimini, in collaborazione con quelli della Stazione di Miramare, hanno tratto in arresto in flagranza un nordafricano 29enne, disoccupato, per l’ipotesi d’accusa del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari stavano sorvegliando le fermate della Metromare e in quella di Rivazzurra hanno osservato, a distanza, la cessione di eroina tra due soggetti. Sono stati subito bloccati e controllati, e l’acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura in quanto ritenuto assuntore, per le determinazioni amministrative.

L’altro fermato è stato sottoposto a perquisizione personale, a seguito della quale i Carabinieri hanno rinvenuto stupefacente per un totale di circa 2 grammi, nonché circa 80 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Il 29enne, quindi, è stato tratto in arresto e trattenuto preso le camere di sicurezza a Rimini in attesa del Giudizio direttissimo prevista per questa mattinata.