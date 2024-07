Rimini. Spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di una discoteca; due arresti per la Polizia di Stato

Sono stati tratti in arresto dalla Polizia di Stato della Questura di Rimini, un cittadino italiano ed un cittadino egiziano per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, verso le ore 10.30 della mattinata di domenica, durante un controllo di iniziativa effettuato nel parcheggio nei pressi di una famosa Discoteca riminese, personale della Volante intercettava dei soggetti intenti a sostare all’interno di una vettura.

Nell’avvicinarsi al veicolo per effettuare il normale controllo di Polizia, i poliziotti notavano che uno dei ragazzi, proprietario del veicolo, si disfaceva in fretta di sostanza polverosa di colore bianco, accertato in seguito essere cocaina.

I due ragazzi, dopo che venivano sottoposti a perquisizione personale ed al veicolo stesso ove venivano trovati in possesso di diversa sostanza stupefacente di svariato tipo, veniva estesa anche al proprio domicilio che dava esito Positivo.

L’attività si concludeva all’abitazione dove venivano rinvenute diverse pasticche di EXTASY, diversi involucri di carta bianca contenenti KETAMINA, un contenitore di metallo con all’interno sostanza polverosa del tipo COCAINA oltre a banconote di diverso taglio; veniva disposto inoltre il sequestro penale del veicolo in quanto era stato utilizzato dagli arrestati sia come deposito per occultare la droga, sia per consumare le varie tipologie di sostanze.

I due giovani venivano accompagnati presso la locale Questura dove venivano tratti in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio in concorso e veniva disposto l’associazione alla locale Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida.

“Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza”

